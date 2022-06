Barricadas no ar: traficantes forçam helicópteros a mudarem rotas

Terra, água e ar. O tráfico de drogas cerceia o direito de ir e vir por terra, por meio das obstruções em vias públicas, popularmente conhecidas como “barricadas”. O mesmo acontece na água, em comunidades como a Maré, no Rio de Janeiro, e Salgueiro, em São Gonçalo, que possuem saída para o mar. Agora, os criminosos também estão restringindo o deslocamento pelo ar, alvejando aeronaves.

Após um helicóptero particular ser atacado a tiros e a Associação Brasileira de Pilotos de Helicóptero (Abraphe) divulgar um mapa de locais para se evitar o voo no Rio de Janeiro, as rotas das aeronaves poderão ser modificadas. A informação foi confirmada no último dia 7 pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA).

Em nota, o órgão frisou que há um diálogo aberto sobre o tema. O Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste (CRCEA-SE) e a Abraphe já se reuniram para discutir a necessidade de mudança nas rotas e o assunto está sendo estudado pelo DECEA. Contudo, não foi determinado um prazo para uma decisão ser tomada.

Além disso, o órgão destacou que se mantém disponível para dialogar com as entidades, a fim de elevar cada vez mais os níveis de segurança das rotas aéreas. Já a Abraphe afirmou que se reuniu com as autoridades na ocasião da ocorrência em 17 de maio e de imediato lançou em suas redes mapa com sinalização dos pontos de atenção. No momento, as conversas continuam junto às autoridades aeronáuticas no sentido de eventuais mudanças que possam contribuir com a segurança dos pilotos, passageiros e operações com helicópteros na região.

Em maio, Abraphe divulgou mapa de risco no Rio – Foto: Divulgação

Zona de risco

No final de maio deste ano, a Abraphe divulgou um mapa de regiões da cidade do Rio de Janeiro onde sobrevoos de helicópteros devem ser evitados devido ao alto risco de disparos de arma de fogo. A iniciativa ocorreu poucos dias após um piloto de um helicóptero particular ter sido alvo de tiros na Vila Cruzeiro, na capital fluminense. Embora tenha dito que estava a uma distância segura, a aeronave foi atingida e perfurada na fuselagem e no para-brisa.

O voo tinha partido do Aeroporto Santos Dumont no dia 17 de maio e seguia rumo ao Recreio dos Bandeirantes, quando passou próximo ao local de onde os disparos foram realizados. Em vídeos nas redes sociais é possível ouvir dezenas de tiros sendo disparados de diversos locais. Uma das hipóteses é que o helicóptero teria sido confundido com modelo da polícia.

Aeronaves militares também sofrem

Em 2016, helicóptero do GAM foi derrubado por bandidos no Rio – Foto: Reprodução/TV Globo

Engana-se quem pensa que os ataques são restritos a aeronaves civis. Na noite de 19 de novembro de 2016, um helicóptero do Grupamento Aeromóvel (GAM) da Polícia Militar foi derrubado após ser alvejado por bandidos da Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A aeronave caiu na Avenida Ayrton Senna. Quatro policiais morreram.