Barricadas do tráfico impedem devotos de São Jorge de chegarem na capela do santo em São Gonçalo

Devotos de São Jorge, que na manhã dessa quinta-feira (23) pretendiam visitar a capela do popular “Santo Guerreiro”, no bairro Lindo Parque, em São Gonçalo, tiveram uma surpresa desagradável ao se deslocarem para o local. Várias ruas próximas estavam bloqueadas por barricadas erguidas por traficantes, visando dificultar ações policiais na região.

Desde as primeiras horas da manhã, dezenas de pessoas, temendo serem atacadas, acabaram retornando frustradas para casa sem conseguirem visitar a Capela de São Jorge, situada na Rua Antenor Nunes Neto, tradicional ponto de visitação dos gonçalenses, sobretudo no feriado que se comemora o dia do santo.

Vias de acesso a capela, como a Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, próxima da Escola Municipal Amaral Peixoto, tiveram a passagem bloqueada por muitos detritos, e impediram a passagem de fiéis, que estavam se deslocando de carro. Pelos menos seis barreiras erguidas pelo tráfico foram denunciadas nas ruas de acesso a igreja. O Batalhão de São Gonçalo informou que iria deslocar policiais para o local e providenciar a retiradas das barricadas.