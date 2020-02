Barracões das escolas de sama a todo vapor em Niterói

A produção das escolas de samba do Carnaval de Niterói já está em contagem regressiva. O trabalho não para no grande galpão, no Centro de Niterói, e as agremiações estão otimistas para fazer uma grande festa na cidade. Os desfiles na Rua da Conceição, no Centro, estão marcados para os dias 23, 24 e 25 e ao todo serão cerca de 100 blocos de rua e 32 escolas de samba (sendo 10 do Grupo A, 10 do Grupo B e 5 no Grupo C 4 no grupo D e 2 do grupo de avaliação), além da Unidos do Viradouro, que está no Grupo Especial, Acadêmicos do Cubango e Acadêmicos do Sossego, ambas da Série A do carnaval carioca.

A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) estima que o Carnaval na cidade vai movimentar cerca de 850 mil pessoas, entre turistas e niteroienses, em bairros como Rio do Ouro, Caramujo, Charitas, São Francisco, Cafubá, Fonseca, Largo da Batalha, Badu, Piratininga, Barreto, Largo da Batalha, Icaraí, Santa Rosa, Ititioca, Maceió, Santa Bárbara, Engenhoca, Sapê, Ilha da Conceição, Engenho do Mato, São Lourenço, Ponta d’Areia, Itaipu e Jurujuba.

No barracão das agremiações o trabalho está sendo feito de segunda a segunda e o ritmo das produções está dentro do cronograma das direções das escolas. A agremiação Garra de Ouro, da comunidade do Largo da Batalha, vai desfilar pelo Grupo B e vai levar para a avenida o enredo “Mulheres Negras do Cais. Resistência, pensamento e poesia, no mar do Garra de Ouro”, desenvolvido pelo carnavalesco Carlos Mariano. O presidente Cidiclei da Costa, promete emocionar as pessoas que assistirem o desfile.

Pelo Grupo Principal a agremiação Bafo do Tigre, da comunidade do Morro do Estado, vai levar para o desfile uma reflexão sobre o enredo “O Bafo do Tigre canta a cidade do Rio de Janeiro. Rio Maravilha e Samba”, assinado pela carnavalesca Quelli Marissani e com samba escrito por Jorge Demolidor. Ao todo serão três carros alegóricos que vão trazer a imagem do Cristo Redentor, Maracanã e a imagem de São Sebastião para a Rua da Conceição.

“Vamos desfilar com 450 componentes divididas em 15 alas. O serviço está adiantado e estamos trabalhando muito para fazer uma festa muito bonita”, contou o vice-presidente Henrique Vianna.

Já Ênio Cruz, carnavalesco da Unidos do Sacramento, que também está no Grupo Principal, disse que dorme todos os dias no barracão para conseguir fazer as alegorias. O enredo “Lendas, mistérios e magias” vai contar sobre mitologia grega e o Olimpo. O destaque fica para o abre alas “Carro do Guerreiro” com 10 metros de comprimento e 10 de altura, que está praticamente pronto.

De acordo com o presidente da Neltur, Paulo Novaes, a festa desse ano será diferente.

“Nesse ano os jurados não serão da cidade e vão ser de renome para as votações. Estamos pensando muito na segurança em fazer uma festa para a família. Estamos dando uma reformulação e com muito profissionalismo vamos fazer uma lista festa”, comentou.

CORTE MOMESCA

Em janeiro, através de uma disputa emocionante, foi escolhida a Corte Momesca de Niterói: Rei Momo Luiz Felipe Costa; a Rainha Hérica dos Santos; a 1ª Princesa Rafaella da Conceição e a 2ª Princesa Ariane Rocha. Cerca de duas mil pessoas participaram do evento, que acontece no Clube Canto do Rio, no Centro de Niterói. Segundo nota da Prefeitura de Niterói a Rainha do Carnaval de Niterói 2020, Hérica dos Santos, foi indicada pela escola de samba Unidos do Viradouro. Já Rafaella da Conceição foi indicada pela Acadêmicos do Cubango e Ariane Rocha pela Sabiá. E o Rei Momo, Luiz Felipe Costa, indicado pela Unidos do Viradouro.

LISTA DAS ESCOLAS DE SAMBA

Grupo Avaliação D (23 – domingo) – Império de Charitas (19h), Mistura da Raça (19h25min), União do Maruí (19h50min), Grilo da Fonte (20h15min), Unidos do Castro (20h40min) e Independente do Boaçu (21h05min).

Grupo C (23 – domingo) – Unidos do Barro Vermelho (21h30min), Fora de Casa (22h), Amigos da Ciclovia (22h30min), Tá Rindo Por quê? (0h), Grupo dos 15 (0h30min).

Grupo B (24 – segunda-feira) – Galo de Ouro (19h), Banda Batistão (19h40min), Cacique São José (20h20min), Garra de Ouro (21h), Sabiá (21h40min), Combinado do Amor (22h20min), Balanço do Fonseca (23h), União da Engenhoca (23h40min), Bem Amado (0h20min) e Paraíso do Bonfim (1h).

Grupo Principal (25 – terça) – Mocidade de Icaraí (19h), Império de Arariboia (19h45min), Bafo do Tigre (20h30min), Souza Soares (21h15min), Unidos da Região Oceânica (22h), Alegria da Zona Norte (22h45min), Magnólia Brasil (23h30min), Unidos do Sacramento (0h25min), Folia do Viradouro (1h) e Experimenta da Ilha da Conceição (1h45min).