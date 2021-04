Barracas das praias cariocas terão novo visual e contarão com energia solar

É claro que a pandemia COVID-19, vai passar. E o Rio de Janeiro, que nem nos momentos de tristeza deixa de ser lindo, quando tirar a máscara terá ainda mais uma beleza para o renascimento do sorriso alegre dos cariocas: o novo visual das barracas dos comerciantes das praias.

Trata-se do projeto ”Barracas Rio”, resultado da parceria criativa, que o Istituto Europeo di Design do Rio de Janeiro (IED Rio) estabeleceu com a Associação Sol e Mar, organizada pelos barraqueiros das praias da Zona Sul da cidade, que foi colocado em pauta, na tarde desta segunda-feira (5), em reunião realizada na sede da prefeitura carioca coordenada pelo vice-prefeito e secretário municipal de habitação do Rio de Janeiro, Nilton Caldeira, com a presença de Cris da Praia, de Carlos Meneses e Margareth Nóbrega representantes deste importante setor da economia carioca.

“Apresentamos nossas demandas e abrimos com ele um canal muito importante de diálogo. O vice-prefeito tem enorme entendimento da Praia Carioca e estará conosco agora. Na semana que vem teremos a segunda reunião”, disse Cris da Praia, em uma de suas redes sociais.

O vice-prefeito Nilton Caldeira também se manifestou. “Estive reunido na tarde desta segunda-feira com representantes de barraqueiros das praias de Zona Sul de nossa cidade. A conversa, com preseça de Cristiane Pires, Carlos Meneses e Margareth Nóbrega, teve como objetivo alinhar o projeto de novo layout das barracas das areias cariocas, com visual mais limpo e de forma mais ordenada. Vem coisa boa por aí!”, assinalou.

“BARRACAS RIO” TERÃO ENERGIA SOLAR

O projeto visa que no próximo verão, cariocas e turistas possam frequentar as praias remodeladas, com padrão de organização de atuação dos barraqueiros, mediante a adoção de medidas que visam melhorar suas condições de trabalho. O design da barraca, além de trazer um equipamento de trabalho com soluções técnicas de estrutura e mecanismo para otimizar o trabalho de acordo com as necessidades do barraqueiro, propõe a organização da praia, utilizando cores, ponto de Wi-Fi para instalação de equipamentos de segurança e apoio, seguindo indicação e recebendo apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública. Além disso, as barracas terão fonte de energia 100% sustentável, pois serão equipadas com painéis solares.

Uma das justificativas mais significativas do projeto diz que “o Rio tem a praia como um dos seus pilares culturais”. Como em torno da praia existe vida, as barracas seriam um dos pontos de conexão cultural, visto que o carioca que frequenta a praia sabe que na barraca encontra o apoio para sua jornada ou para seu mergulho rápido no mar.. Assim como o turista, que chega ao Rio, identifica o barraqueiro como ponto de informação e de encontro.

O IED

O Istituto Europeo di Design é uma escola internacional com sedes na Itália, na Espanha e no Brasil, que une educação, pesquisa e mercado, com enfoque em diversas áreas do Design e em gestão de disciplinas criativas. Moda, Gráfico, Produto, Espaço, Meio Ambiente, Sustentabilidade, Arte e excelência do made in Italy são alguns dos cenários profissionais aos quais se endereçam os novos percursos formativos propostos pelo IED.