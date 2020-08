Bares e restaurantes poderão fechar uma hora mais tarde

Em pronunciamento nas redes sociais da Prefeitura, na noite desta segunda-feira (10), o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou que os restaurantes e bares de Niterói terão seu horário de funcionamento ampliado em uma hora a partir desta terça-feira (11). Os estabelecimentos poderão funcionar das 11h à 0h, cumprindo todos os protocolos de segurança e distanciamento social determinados pela Prefeitura de Niterói com base na ciência.

“A Prefeitura de Niterói, a pedido dos polos gastronômicos, aprovou esse pedido de extensão no horário de funcionamento dos restaurantes, com o aval do comitê científico. Poucas cidades em regiões metropolitanas estão conseguindo retomar atividades econômicas e, ao mesmo tempo, manter o controle da pandemia, como estamos fazendo em Niterói. Por isso, peço bom senso e espírito cívico aos comerciantes e cidadãos para que Niterói, unida, continue vencendo essa batalha contra o coronavírus”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Benefícios sociais – As recargas do mês de agosto dos cartões pré-pagos para os beneficiários dos programas Renda Básica, Busca Ativa e para os Microempreendedores Individuais (MEIs) começou no último sábado (8), com o depósito para os MEIs. No dia 9, foi a vez de todas as categorias profissionais do Busca Ativa, como quiosqueiros, catadores de recicláveis, artesãos, vendedores ambulantes cadastrados, entre outros. Os beneficiários inscritos no CadÚnico começaram a nesta segunda-feira e o calendário segue até o dia 12. E as famílias de alunos da rede municipal de ensino não inscritas no CadÚnico terão o crédito efetuado nos dias 13 e 14.

Nesta segunda-feira foi efetuada a recarga para quem tem a letra inicial do nome de A até F. Na terça-feira (11), será a vez daqueles com iniciais de G até M. No dia 12, para pessoas com nomes iniciados de N até Z. Para os responsáveis de alunos matriculados na rede municipal não inscritos no CadÚnico, o depósito será feito no dia 13 para aqueles com as inicias do nome de A até J. No dia 14, para quem tem nome iniciado pelas letras de K até Z.

As famílias que não estão inseridas nestes programas sociais e foram contempladas com cestas básicas entregues pelo Município irão receber a cesta a partir do dia 18 de agosto. A lista com estes beneficiários já está disponível no Portal da Transparência. O levantamento foi feito a partir de um trabalho conjunto entre a secretaria municipal de Assistência Social e as equipes do programa Médico de Família, que identificou as famílias que precisavam deste suporte.