Bares e restaurantes do Rio contratam para Copa e Festas de fim de ano

Setor tem dificuldade em contratar mão de obra qualificada

De acordo com a pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), a Copa do Mundo e as festas de fim de ano devem gerar aumento de contratações no setor. Donos de bares e restaurantes do Rio estão otimistas com esta retomada.

Os índices refletem a expectativa do setor para o período, segundo a mais recente pesquisa realizada pela Abrasel RJ, até dezembro deste ano mais de 30% desses estabelecimentos pretendem contratar novos funcionários, enquanto 60% esperam manter os colaboradores.

Entre os empresários que pretendem contratar, eles afirmam que os planos estão ligados ao aumento previsto neste último semestre do ano. Cerca de 22,9% querem contratar para suprir necessidades atuais das empresas, 20% são para lançar novos produtos/serviços, 11,4% para renovar a equipe e 5,7% para abrir novas filiais. Outro ponto positivo na pesquisa é que pelo menos 20% das empresas contrataram em setembro e outras em outubro.

O presidente da Abrasel RJ, Pedro Hermeto diz que a chegada da temporada de fim de ano, com as festas e a Copa do Mundo, é um passo decisivo na consolidação da retomada do setor.

“Vemos com muito otimismo o fato de mais de um terço dos empresários planejarem novas contratações ainda este ano. A queda na inadimplência junto ao Simples Nacional também é um indicador positivo. No entanto, devemos seguir vigilantes e lutando por mais estímulos do poder público, para ampliarmos ainda mais a capacidade de investimento e empregabilidade do setor”, afirmou Pedro.

Qualificação

Mesmo com as boas previsões para vagas no setor, muitos estabelecimentos encaram algum grau de dificuldade para encontrar mão de obra qualificada. Dentre as funções mais procuradas: garçons, auxiliares de cozinha e cozinheiros (as); estão os maiores empecilhos, devido a falta de qualificação.

Recuperação Fiscal

O levantamento revela também que a inadimplência tem caído devido os programas de recuperação fiscal, para os bares e restaurantes do estado. 78% aderiram ao simples nacional, destes, 31% afirmam estar com parcelas em atraso. O índice é igual ao apurado em julho (31%), no entanto é consideravelmente menor que agosto (41%) e junho (59%).