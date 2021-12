Barco Bar no lugar de quiosques em Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo apresentou o Barco Bar, um novo modelo de quiosque, que funcionará na Praia do Forno e Prainhas do Pontal. O projeto foi criado pela Fundação Municipal do Meio Ambiente e Secretaria do Ambiente e Saneamento com a participação das Secretarias de Segurança Pública, Turismo e do ICMBio.



Embora seja navegável, o Barco Bar atenderá na areia. O projeto faz parte das diversas ações que visam o ordenamento das praias do município, e estão sendo implantados pelas Secretarias do Ambiente e a de Segurança Pública.



O Barco Bar faz parte de um planejamento da Prefeitura para criar um ambiente em que o comércio das praias esteja em conformidade com o meio ambiente.