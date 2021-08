Barcelona anuncia saída de Lionel Messi

Fim de uma era. O argentino Lionel Messi não é mais jogador do Barcelona. O anúncio foi divulgado por volta das 14:46, no horário de Brasília. Segundo um trecho do comunicado, o acordo não pode ser sacramentado por causa de “obstáculos económicos e estruturais (regulamento espanhol LaLiga)”.

Na prática, o que impediu a continuidade do acordo foi o Fair play financeiro, que não permite o clube espanhol renovar com o jogador pelo fato do preço de custo ser maior que o de arrecadação. Ou seja, se o contrato fosse renovado, o Barça corria o risco de ultrapassar o limite de gastos impostos pela La Liga.

Maior jogador da história do clube catalão, Messi fez 672 gols em 778 jogos em 17 temporadas. Conquistou quatro títulos da Champions, três Mundiais e 10 Espanhóis, entre outros. Como possíveis destinos do craque, desempregado desde o dia 30 de junho, foram citados anteriormente Manchester City e Paris Saint-Germain como interessados.

ÚLTIMA HORA | Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2021

Leia abaixo o comunicado na íntegra

“Apesar de ter chegado a um acordo entre o FC Barcelona e Leo Messi e com a clara intenção de ambas as partes de assinarem hoje um novo contrato, este não pode ser formalizado devido a obstáculos econômicos e estruturais (regulamento espanhol LaLiga).

Diante desta situação, Lionel Messi não continuará vinculado ao FC Barcelona. Ambas as partes lamentam profundamente que os desejos do jogador e do clube não possam ser finalmente atendidos.

O Barça agradece de todo o coração ao jogador a sua contribuiçãopara a valorização da instituição e deseja-lhe o melhor na sua vida pessoal e profissional.”