Barcas voltam a operar com intervalos de 15 em 15 minutos

Raquel Morais

Depois de meses operando com quantitativo reduzido as Barcas voltaram a operar com intervalo de 15 em 15 minutos. Com a disseminação do vírus as embarcações operavam de 30 em 30 minutos mas a volta gradual das atividades, no ‘Novo Normal’, implicou em superlotação das estações, Arariboia e Praça XV, além das próprias embarcações. A medida passa a valer desde essa quinta-feira (8) obedecendo um decreto do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

As mudanças vão acontecer nos horários de maior movimento: das 5h30min às 10h e das 16h às 19h, na linha Arariboia (Rio-Niterói-Rio. Durante o final de semana e feriados os intervalos vão continuar em 60 e 60 minutos.

