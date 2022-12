Barcas: um impasse de quase dois séculos

O impasse envolvendo a concessão das barcas tem deixado a população temerosa quanto a uma eventual interrupção do serviço, em meio ao desentendimento entre o governo do estado e a concessionária CCR Barcas.

Entretanto, problemas envolvendo a operação do transporte aquaviário existem praticamente desde a implantação do sistema, há quase dois séculos, quando o Brasil ainda era um Império.

Um dos primeiros impasses envolvendo a operação data do ano de 1853. Na época, a concessão estava nas mãos da companhia “Nictheroy & Inhomerim”, que era alvo da insatisfação dos passageiros. Com isso, dois empresários americanos “cresceram os olhos” para entrar no mercado.

Clinton Van Tuyl chegou ao Brasil, naquele ano e iniciou negociações para tentar quebrar o monopólio da “Nictheroy & Inhomerim”. Em paralelo, seu compatriota Thomas Rainley conseguiu os direitos para fundar uma nova empresa para operar o serviço. Ambos disputaram a autoria da ideia, que envolvia a adoção de balsas do tipo “ferry”, consideradas mais modernas.

Após uma união de conciliação com Van Tuyl, Rainley teve o caminho livre para iniciar, em 1862, as operações da “Companhia Ferry”, que ganhou a preferência dos passageiros. Isto fez com a “Companhia Nictheroy & Inhomerim”, com suas embarcações defasadas, fechasse as portas aproximadamente três anos depois.

Um novo impasse surgiu, já que, com o fim da concorrente, a “Ferry” passou a ser acusada de ter piorado a qualidade do serviço. Foi a deixa para que o alemão Carlos Fleiuss fundasse a “Companhia Barcas Fluminenses”, em 1870. No entanto, após viver um período de dificuldades, a Ferry se recuperou financeiramente e, em 1877 incorporou a “Fluminenses”, restabelecendo seu monopólio.

Impasses seguem durante a República

Com a Proclamação da República, novo impasse surgiu sobre quem iria operar o serviço. A solução veio através de uma fusão entre a “Ferry” e a “Empresa de Obras Públicas no Brasil” (EOPB), que atuava no abastecimento de água e serviço de carris em Niterói. Assim surgia a “Companhia Cantareira e Viação Fluminense” (CCVF) que, desde seu surgimento, era alvo de críticas pela qualidade do serviço prestado.

A primeira revolta aconteceu em 1925, quando as passagens de ida e volta foram estabelecidas em 600 réis. Passageiros vandalizaram a estação da Praça Arariboia, além das barcas “Nichtheroy”, “Sétima” e “Gragoatá”. Mesmo com o desgaste, a “Cantareira” seguiu com a operação por mais alguns anos até que, 34 anos depois, o sistema passasse pela maior crise de sua história.

Revolta das Barcas

No ano de 1959, três empresas que operavam no sistema aquaviário, “Cantareira”, “Frota Carioca” e “Frota Barreto” eram controladas pela família Carreteiro. Além da operação ser alvo das críticas dos usuários, funcionários também estavam descontentes e, em 21 de maio daquele ano, eclodiram uma greve. Militares das Forças Armadas foram convocados de última hora para assumir o serviço para que não houvesse interrupção.

A falta de preparo dos militares para organizar as filas na Praça Arariboia foi o estopim para a revolta. Um dos agentes agrediu passageiros com coronhadas. Como reação, houve quebra-quebra e a antiga estação niteroiense foi depredada e incendiada. Seis pessoas morreram e 118 ficaram feridas. A revolta se estendeu até a residência dos Carreteiro, que também foi alvo de depredações.

A partir dali o sistema de concessões foi interrompido durante 39 anos e a operação foi estatizada. O Governo Federal operou o serviço, por meio da empresa “Serviços de Transporte da Baía da Guanabara” (STBG), desta vez sob mais elogios do que críticas, até o ano de 1977. Depois da fusão dos estados da Guanabara e Rio de Janeiro, o serviço ficou a cargo do governo estadual, com a “Companhia de Navegação do Estado do Rio de Janeiro” (CONERJ), entretanto, sem a mesma qualidade.

Volta da privatização

O serviço só voltou a ser privatizado em 1998, quando a empresa Barcas SA, controlada pela holding JCA (proprietária de empresas como a Auto Viação 1001), passou a operar as Barcas. A situação se manteve até 2012, quando a CCR adquiriu 80% de participação na Barcas SA e a rebatizou para CCR Barcas. A operação seguirá até 12 de fevereiro de 2023, quando vencerá o contrato de concessão.

Novo impasse

Dessa forma, a operação do serviço de transporte aquaviário novamente mudará de mãos. Só que, faltando pouco mais de dois meses para o fim do atual vínculo de concessão, ainda não se sabe quem irá operar ou mesmo se haverá barcas a partir de 13 de fevereiro de 2023.

Em entrevista exclusiva ao jornal A TRIBUNA, na última quinta-feira (1º), o governador Cláudio Castro afirmou que possui um acordo para que a CCR se mantenha por pelo menos um ano, ou até que a nova concessionária esteja pronta para assumir.

Após a declaração de Castro, a CCR manteve seu posicionamento, afirmando que, após seguidas manifestações e tentativas de se chegar a um acordo com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a fim de contribuir com os interesses dos clientes e, ao mesmo tempo, obedecer às regras e prazos contratuais, “a CCR Barcas lamenta informar que as negociações não chegaram a bom termo”.

Nova modelagem

O governador deu informações sobre o novo modelo de licitação, que está sendo preparado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mas ainda não tem previsão para ficar pronto. Entre os pontos previstos estão a retirada de linhas deficitárias além de o uso de embarcações menores.

“Nossa ideia é tirar as linhas deficitárias dessa licitação e criar uma operação com embarcações menores e mais horários. Hoje, há operações muito deficitárias que fazem essa concessão ser ruim. Há barcas que cabem 300 pessoas saindo com 15 pessoas. Em vez de ter dez ou 15 horários só, talvez devesse ter muito mais horários, mas com embarcações pequenas, sobre tudo com o prestador de serviço local, onde ele possa ser um empreendedor e o estado financiar isso”. explicou.