Barcas retomam horários normais das viagens hoje

As barcas da linha Praça Arariboia – Praça XV retomam hoje (18) os horários praticados antes da pandemia da Covid-19, após mais de um ano e meio de viagens mais escassas. A concessionária CCR Barcas volta a aplicar a grade convencional, em cumprimento à Resolução Setrans 1.462 de 18 de outubro de 2021.

Dessa forma, nos períodos de rush (das 6h30 às 10h no sentido Niterói-Rio, e das 16h30 às 20h30 no sentido Rio-Niterói), as viagens acontecerão conforme o sistema de intervalos de 15 minutos entre as partidas. No entanto, ontem (17), a ansiedade já tomava conta dos passageiros que precisam fazer a travessia.

Foi o caso da estagiária de História Thayana Costa. Ela, que precisava chegar ao Rio de Janeiro às 13h, imaginou que conseguiria pegar a barca das 12h40min, mas o horário só volta a ser aplicado a partir de hoje. Ela teve de esperar a partida seguinte, que aconteceu às 13h30min.

“Eu tinha visto no site que tinha horário de 12h40min, e quando cheguei aqui não tinha. Eu preciso estar no Rio de Janeiro às 13h e não tem barca. Estou voltando à modalidade presencial agora, então preciso muito da volta ao horário normal”, afirmou.

Já a atriz e modelo Pâmela Almeida, também usuária do serviço, afirmou ainda temer eventuais aglomerações. Ela aponta como possível sugestão limitação de emissão de passageiros nas embarcações, ao passo que a oferta de barcas irá aumentar.

“Eu gosto por um lado e fico preocupada por outro. É bom para os trabalhadores, que estavam esperando mais tempo as barcas por conta do horário reduzido, mas é um pouco preocupante por conta da pandemia. Nós sabemos que o vírus ainda não foi embora então dá certo receio. Acho que deveria trabalhar com uma quantidade reduzida de passageiros”, disse.

Recordando

Até ontem, as barcas operavam com intervalos de até 30 minutos nos horários de pico (05h30min às 9h e 16h às 18h) nos dias úteis e de uma hora nos horários de menor movimento dos dias úteis e aos sábados, domingos e feriados. A oferta escassa de horários era constante motivo de reclamações dos usuários.

A atendente Adriana Simas, de 46 anos, trabalha há 18 anos no Rio de Janeiro e durante todo esse tempo usa o serviço das Barcas para atravessar a Baía de Guanabara. Ela é um dos exemplos de usuários que não estavam satisfeitos com o serviço prestado pela concessionária.

“O intervalo entre as saídas está muito grande. Entendo que durante o auge da pandemia isso foi necessário. Mas as pessoas já voltaram ao normal. Eu fiquei sabendo que eles esperam as embarcações ficarem mais cheias para fazer a saída”, reclamou.

Charitas deve voltar em dezembro

A operação da linha Charitas do sistema aquaviário será retomada, gradualmente, a partir de dezembro, conforme determina a Resolução 1.462, publicada pela Secretaria de Estado de Transportes no Diário Oficial desta quarta-feira (20). A medida visa regulamentar o Decreto nº 47.801, divulgado pelo Governo do Estado.

Inicialmente, o intervalo entre as viagens será de uma hora, com início das operações às 6h15min (Charitas-Praça XV) e às 6h45min (Praça XV-Charitas). A grade operacional pré-pandemia, com intervalos de 20 minutos, voltará a ser praticada somente no dia 10 de janeiro de 2022.

Vítor d’Avila e Marcelo Feitosa