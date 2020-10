Barcas operam em horário normal de dia útil no feriado do comércio (19/10)

A CCR Barcas vai operar com a grade de dias úteis na próxima segunda-feira (19/10), feriado do Dia do Comércio. Ainda em cumprimento ao decreto do Governo do Estado, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da propagação do novo coronavírus, a linha Charitas segue sem operação, enquanto as travessias na linha Arariboia (Niterói-Rio-Niterói) acontecem com intervalos médios de quinze minutos nos horários de rush (das 5h30 às 10h e das 16h às 19h) e a cada 60 minutos nos demais horários. Nas linhas Paquetá e Cocotá, as viagens serão realizadas conforme quadro publicado em grupoccr.com.br/barcas/noticias/medidas-contra-o-coronavirus?id=4081.

Para evitar aglomeração no interior das estações e nos barcos, as roletas estão programadas para que o número de passagens disponibilizadas seja exatamente igual ao número de assentos da embarcação da vez. O uso de máscaras de proteção facial é obrigatório nos terminais e nas embarcações. A empresa também instalou dispensers com álcool em gel a 70% nas estações.

A concessionária destaca que vem promovendo a desinfecção diária e constante de suas dependências. A fim de evitar a propagação do vírus no transporte aquaviário, porta-vozes da CCR Barcas informam ainda que colaboradores usando equipamentos de proteção individual (EPIs) realizam a esterilização de equipamentos e assentos usando um detergente desinfetante médico-hospitalar.