Barcas não vão parar, garante concessionária

Apesar do fim do atual contrato de concessão entre CCR e Governo do Estado para a operação do sistema aquaviário acontecer neste sábado (11), o serviço não será interrompido. Quem garante é a concessionária. Até o momento, o acordo para prorrogação do vínculo por um ano não foi homologado pela Justiça.

A CCR Barcas afirmou que continuará prestando o serviço de transporte aquaviário, “em respeito aos usuários, confiando que a Justiça homologará o acordo celebrado nos próximos dias”.

Contudo, a empresa fez um alerta para o caso de a homologação não acontecer. A CCR afirmou que continuará prestando o serviço enquanto tiver recursos para tal, mas não estabeleceu um prazo para uma eventual interrupção.

“No entanto, caso não homologado o acordo com a maior brevidade possível, o serviço será prestado pelo período que o caixa da concessionária suportar”, complementou a concessionária.

Acordo

Em 3 de fevereiro, Depois de muitas idas e vindas o governo do estado do Rio e a CCR Barcas assinaram um acordo que garante a normalidade das operações por 12 meses, renováveis por mais 12. O documento foi protocolado, para que possa ser homologado pelo Poder Judiciário. O Estado do Rio se compromete a concluir o novo processo licitatório em até 24 meses.

Elogio

O professor Carlos Cova, doutor em Engenharia de Produção pela Coppe/UFRJ e especialista em concessões elogiou a continuidade da CCR no serviço. Ele também afirmou que o Governo do Estado precisa cumprir com a obrigação de modelar, o quanto antes, o novo sistema de concessão.

“Espero que a CCR prossiga com a operação. Espero que o governo do Estado cumpra a sua obrigação. Espero que os políticos não queiram fazer espetáculo a partir dessa questão. Espero que a população compreenda que a melhor alternativa, disparado, é a permanência da CCR”, afirmou.