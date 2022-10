Barcas e BR-101 colocam em xeque o sistema de concessões

Ao longo dos últimos anos, duas das concessionárias mais importantes do Rio de Janeiro anunciaram que deixariam de operar seus serviços: a CCR, nas barcas; e a Arteris Fluminense, na Rodovia BR-101 (trecho entre Niterói e a divisa com o Espírito Santo). A notícia gerou questionamentos sobre o atual modelo de concessões praticado pelo mercado.

A reportagem conversou com o professor Carlos Cova, economista e Doutor em Engenharia de Produção pela COPPE/UFRJ, CEO do Grupo Agir Consultoria e especialista em concessões. Para ele, o fato de duas concessionárias anunciarem em curto espaço de tempo o fim de seus vínculos pode ter ligação entre si, por conta dos efeitos de “complementaridade intermodal”.

“É possível. Quando o concessionário avalia os cenários futuros possíveis, ele considera os efeitos de complementariedade intermodal, ou seja, dois modos de transporte que podem gerar sinergia entre si”, explicou o expecialista, que também é autor do livro “Manual de estruturação de concessões e parcerias público-privadas”.

No entanto, Cova disse não acreditar que esteja havendo uma crise no mercado de concessões. Ele aponta as incertezas do mercado e o conturbado momento político como possíveis causas para o problema. Em tempo, ele afirmou a necessidade de se modelar corretamente cada negócio.

“As concessões são bastante eficientes quando modeladas corretamente. Certamente seguem os momentos do mercado e da economia, mas são um bom negócio. O momento político e as incertezas decorrentes impactam bastante”, analisou.

O professor continua elencando outros fatores que podem estar atrelados à desistência das empresas em dar continuidade à operação dos serviços.

“A elevação da taxa de juros sem um correspondente aumento da rentabilidade das concessões; aumento do risco sistêmico em razão das incertezas políticas – empresariais: a falta de tradição empresarial brasileira em modelo de empresa corporate, ou seja, empresa sem um único dono. Aqui no Brasil o sujeito quer ser o dono, quer mandar. Assim não existem formações de consórcios na proporção necessária”, complementou.

Possíveis soluções

Perguntado sobre quais seriam as soluções para garantir a rentabilidade do negócio, Cova sugeriu o modelo de parceria público-privada (PPP), no caso das barcas. Nesse caso, o governo atuaria subsidiando a diferença de custo de capital.

“Modelar corretamente o risco governamental e introduzir este aspecto nas taxas de desconto dos fluxos de caixa dos projetos. Isto faria com que grande parte das concessões tradicionais, como o caso das barcas, se viabilizasse apenas no formato de PPP, com o governo aportando a diferença do custo de capital”, sugeriu.

Suspensão

Recentemente, A TRIBUNA ouviu passageiros das barcas que, diante do imbróglio, temem que haja suspensão do serviço a partir de fevereiro de 2023, quando termina o contrato com a CCR. O professor afirmou não acreditar que isto aconteça.

“Toda mudança de titularidade é traumática, mas risco de interrupção não creio, devido às consequências políticas e jurídicas decorrentes. A CCR me parece uma empresa com boa governança e eles não fariam isto. Agora, o poder público tem que ajudar também neste processo”, completou.

A Arteris Fluminense, concessionária que administra a rodovia BR-101-Norte, comunicou, em 23 de maio de 2020, que pretende devolver a concessão do trecho. O pedido foi enviado por meio de documento à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). No comunicado, a empresa disse que a devolução não tinha relação com a pandemia de Covid-19, que diminuiu a circulação de pessoas e cargas na estrada, por conta do isolamento social, na ocasião.

Procurada, a Arteris afirmou que sofreu impactos negativos significativos ao longo dos últimos seis anos em relação a sua receita, fortemente impactada pela queda do volume de tráfego na BR-101 em decorrência de uma série de fatores socioeconômicos de ordem nacional, inclusive agravados e ampliados por questões de segurança pública enfrentadas pelo Rio de Janeiro. Diante deste cenário, a relicitação, instrumento instituído pela Lei nº 13.448/2017 e regulado pelo Decreto nº 9.957/2019, foi a melhor solução encontrada pela concessionária com o Poder Concedente para garantir a recuperação da viabilidade econômica do seu contrato.

Após assinatura e aprovação do termo aditivo ao contrato de concessão da via com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), no dia 15 de junho de 2022, foi iniciado o processo para a realização de uma nova licitação do trecho pelo Programa de Parcerias de Investimento (PPI), do Ministério da Economia.

Durante esse processo, além dos trabalhos previstos em contrato inicial, com a aprovação do aditivo ficou estabelecido que a concessionária deve concluir melhorias no trecho urbano de Campos dos Goytacazes, entre o Trevo do Índio (km 67) e o Boulevard Shopping (km 65), e a duplicação entre os km 215 e 217, em Casimiro de Abreu. A Arteris Fluminense também irá instalar 54 novas câmeras de monitoramento ampliando a cobertura para 70% da via.

A concessionária afirmou que seguirá atuando com a prestação de serviços e manutenção da rodovia, realizando uma entrega de qualidade aos seus usuários até que a nova concessionária esteja apta a iniciar suas atividades. Esse escopo de atuação inclui atendimento médico e mecânico, monitoramento e manutenção da via até março de 2024, conforme previsto no decreto presidencial 11.005, assinado em 21/03/22. Em média, a concessionária realiza 200 atendimentos por dia na rodovia.