Barcas: concessionária joga a toalha

A concessionária CCR Barcas anunciou ontem (11) o fim das negociações com o Governo do Estado e, consequentemente, o encerramento de suas operações a partir de 12 de fevereiro de 2023. Para Carlos Cova, doutor em Engenharia de Produção pela COPPE/UFRJ; CEO do grupo Agir Consultoria e especialista em Concessões e PPPs, não deverá haver uma solução a curto prazo para o impasse sobre o transporte aquaviário.

Para o professor, a concessão que foi viável há 20 anos atrás hoje só será possível mediante uma parceria público-privada (PPP), ou seja, com aporte do governo do Estado. O Estado do Rio de Janeiro contratou a UFRJ para modelar a nova licitação, mas o trabalho ainda não está pronto. Carlos Cova acredita que a demora pode estar atrelada á dificuldade em demonstrar a viabilidade econômica do negócio, considerando todos os riscos.

“A modelagem em andamento pela UFRJ está atrasada e isto significa que estão com dificuldades de responder à pergunta fundamental: a operação hoje dá retorno a uma tarifa módica, que viabilize algum operador, em face dos riscos incorridos, sobretudo o risco ‘governo’? Se a modelagem não demonstrar uma rentabilidade compatível com o risco, não haverá interessados na licitação”, analisou.

No caso de a modelagem demonstrar que não é viável economicamente, em virtude do nível de serviço que deve ser oferecido, o professor aponta outra pergunta: o governo do Estado teria recursos para bancar a diferença? Carlos Cova relata que há vários elementos que inflam o custo da operação, como, por exemplo, equipamentos de ar-condicionado e muitos horários de saída.

“A tarifa que viabilizaria a operação não será uma tarifa “politicamente” aceitável, considerando o atual volume de passageiros transportados. Este é o dilema. Vai haver muito discurso inflamado, normalmente, tanto mais inflamado quanto mais ignorante acerca do assunto for o ator em questão”, analisou.

Plano de contingência

O professor avaliou que a falta de um plano de contingência para ser posto em prática a partir de fevereiro de 2023, quando se encerra o contrato com a concessionária CCR, atual operadora do sistema, é fruto de uma análise incorreta sobre o problema. Carlos Cova também demonstrou não estar otimista em haver uma resolução a curto prazo.

CCR Barcas encerra atividades em fevereiro de 2023

“Considerando os complexos processos decisórios, os interesses difusos envolvidos, a incapacidade de avaliar corretamente o problema e outros aspectos conexos, não vislumbro uma solução no curto prazo que seja satisfatória”, pontuou.

Por fim, o especialista isentou a atual concessionária de culpa, atribuindo a responsabilidade sobre a demora da divulgação de um plano emergencial ao Governo do Estado. É importante frisar que a apresentação do plano foi solicitada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ).

“A demora para ser divulgado um plano de ação é responsabilidade do poder concedente. Normalmente eles só reagem aos problemas e não se antecipam. Não vai adiantar, repito, colocar a culpa na CCR. O Governo do Estado já deveria ter um plano de contingência para permitir a saída da CCR sem traumas e sem descontinuidade”, finalizou.

Impasse

Em 2018, a concessionária CCR afirmou que não renovaria o vínculo. A empresa afirmou que, no ano passado, o prejuízo foi de R$ 125 milhões. Para este ano, a estimativa é que haja prejuízo parecido: de 120 milhões. Atualmente, as linhas que atendem Niterói carregam, somadas, 32 mil passageiros por dia, sendo 30 mil na linha Praça XV – Praça Araribóia e 2 mil na linha Praça XV – Charitas.

Em setembro, o secretário de Estado de Transportes, Andre Nahass, havia afirmado que estava negociando com a CCR Barcas a prorrogação do contrato de transporte aquaviário, a partir de fevereiro de 2023, quando termina a concessão, até que a modelagem do sistema seja concluída pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. No entanto, a concessionária continua afirmando que manterá o serviço apenas até 11 de fevereiro.

Porém, na sexta-feira, a concessionária emitiu uma nota ratificando que vai encerrar a exploração do serviço em fevereiro de 2023.

“Após seguidas manifestações e tentativas de se chegar a um acordo com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a fim de contribuir com os interesses dos clientes e, ao mesmo tempo, obedecer às regras e prazos contratuais, a CCR Barcas lamenta informar que as negociações não chegaram a bom termo. Assim sendo, com três meses de antecedência do prazo final do Contrato de Concessão, a companhia dá início à adoção de procedimentos para encerramento de suas atividades, o que irá ocorrer em 12/02/2023. Essa medida já foi comunicada às autoridades, em tempo hábil para que o Estado tome as providências necessárias para assegurar a continuidade da prestação dos serviços de transporte aquaviário” diz o texto.

Já Governo do Estado afirmou que não considera qualquer perspectiva de interrupção da prestação do serviço à população. As negociações seguem em andamento e o Governo do Estado trabalha para encontrar uma solução em conjunto com a concessionária. A Secretaria de Estado de Transportes informou ainda que os trâmites para elaboração da nova modelagem do sistema aquaviário junto à UFRJ estão dentro do prazo.