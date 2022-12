Barcas: CCR fica por mais um ano

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), confirmou que a concessionária CCR seguirá por mais um ano à frente da operação das Barcas. A declaração foi dada, na tarde de hoje (5), por meio das redes sociais. Castro já havia feito a afirmação na última quinta-feira (1º), rebatida pela concessionária na ocasião. Desta vez, a empresa confirmou o acordo.

De acordo com o governador, uma reunião foi realizada para selar o acordo. Até então, a continuidade do serviço estava em xeque, após a empresa privada anunciar que não permaneceria após o fim do contrato ao passo que a nova modelagem de licitação, que está sendo preparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) ainda não está pronta, consequentemente atrasando o certame.

“Conseguimos garantir que toda a população que usa as barcas não ficará desassistida. Após uma reunião com a CCR Barcas, ficou decidido que a concessionária ficará à frente do serviço de transporte aquaviário por mais um ano depois do término do contrato”, disse o governador.

Ainda de acordo com Cláudio Castro, o Governo do Estado conseguiu negociar com a concessionária desconto de 40% do valor apresentado pela empresa referente a desequilíbrio do contrato, que era de aproximadamente R$ 1 bilhão. Dessa forma, a CCR deverá receber aproximadamente R$ 600 milhões.

“Conseguimos reduzir em 40% o cálculo apresentado pela empresa, assegurando maior vantagem aos cofres públicos. Este acordo marca a concretização de meses de negociação e a reafirmação de uma certeza: não havia risco de interrupção do serviço. A população é a maior beneficiada”, prosseguiu o governador.

Por fim, Castro afirmou que o acordo será enviado para aprovação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e, em seguida, para aprovação junto ao Poder Judiciário. O governador comemorou o fechamento do acordo para a permanência da concessionária.

“Vamos enviar os termos do acordo para aprovação do MPRJ e homologação junto ao Poder Judiciário. A permanência da CCR vai dar mais estabilidade para a conclusão da nova modelagem em elaboração pela UFRJ e à futura licitação”, concluiu Castro. Procurada e questionada sobre as afirmações do governador, a CCR confirmou as declarações de Castro.