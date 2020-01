Barcas adia medida e terá novos horários só a partir do dia 25

Ainda não foi desta vez que as linhas Arariboia, Paquetá e Cocotá passaram por mudanças de horários em que há baixa demanda de passageiros, aumentando os intervalos entre as viagens.

A CCR Barcas havia informado que a implementação das medidas operacionais com o objetivo de adequar a oferta à demanda nas linhas Arariboia, Paquetá e Cocotá ocorreria primeiramente no dia 30 de dezembro, depois adiou para 2 de janeiro. No entanto, ontem voltou a informar que as alterações agora serão a partir do sábado, dia 25.

De acordo com a CCR Barcas, empresa que opera a travessia aquaviária no estado, a medida tem como objetivo reduzir os impactos da crise financeira e adequar a oferta à demanda.

Segundo a concessionária, a linha Arariboia possui uma taxa de ocupação média nos horários de rush (das 6h30 às10h e das 16h30 às 20h) de 62%. A partir do próximo dia 25, o intervalo máximo passará de 10 para 15 minutos. No entanto, a CCR informou que, se houver demanda, esse intervalo pode ser reduzido pontualmente.

A grade de horários da linha Paquetá também sofreu alterações. A CCR ressaltou que foram preservados os horários de maior relevância para os moradores, sobretudo os estudantes e trabalhadores que precisam se deslocar até o centro da cidade, e a fim de manter o funcionamento de serviços essenciais na Ilha, tal como o hospital e a escola do bairro.