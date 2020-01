Bárbara Lomba deixa a DH em meio as investigações para elucidar o complexo “caso Flordelis”

A Polícia Civil do Rio anunciou, na terça-feira (21) através de seu Boletim Interno, a transferência da delegada Bárbara Lomba, até então titular da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, e Itaboraí (DHNSG) para a 11ª DP (Rocinha), na Zona Sul do Rio.

A transferência da delegada ocorreu meio as investigações para elucidar um dos casos mais complexos da especializada, a morte do pastor Anderson do Carmo, morto a tiros dentro de sua residência, em junho do ano passado. Anderson era marido da deputada federal e cantora gospel Flordelis (PSD).

Para o seu lugar, a Polícia Civil nomeou o delegado Allan Duarte Lacerda, ex-chefe da 127ª DP (Búzios), na Região dos Lagos. O delegado já havia tido uma passagem anterior pela especializada.