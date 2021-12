‘Baratão’ que roubava no Centro de Niterói é dedetizado pela polícia

A polícia, ao longo dos últimos meses, tem intensificado ações contra roubos e furtos no Centro de Niterói. Além de abordagens, mandados de prisão tem sido cumpridos contra criminosos. Nessa quinta-feira (16), agentes da 76ª DP (Niterói) capturaram um foragido que costumava cometer crimes na região central da cidade.

De acordo com informações da distrital, policiais da delegacia receberam a informação de que o fugitivo estava na Ria Coronel Gomes Machado, no Centro. Uma equipe da 76ª DP foi mobilizada ao local, confirmou a informação e conseguiu fazer a captura.

O suspeito, conhecido como Baratão, que tem 34 anos de idade, não resistiu à prisão. De acordo com a delegacia, ele tinha um mandado de prisão em aberto por crime de roubo a transeunte, expedido pela 4ª Vara Criminal de Niterói. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá preso e à disposição da justiça.

As prisões de criminosos que atuam cometendo crimes do tipo têm colaborado para reduzir os indicadores na região atendida pelo 12º BPM (Niterói), que atende Niterói e também a cidade de Maricá. Em novembro de 2021, casos de roubos de rua reduziram 37,2%. Foram 98 registros neste ano contra 156 no mesmo período, em 2020.