Banho de luz e Cultura no Natal Imperial de Petrópolis, o maior do estado

Situada a apenas 70 quilômetros do Rio, com grande oferta de linhas de ônibus, Petrópolis conseguiu produzir o melhor Natal do estado do Rio. Resultado da união de hotéis, restaurantes, clubes e poder público que panejaram uma programação integrada.



Quase um pacote, com preços mais em conta, atividades diferenciadas, enfim, toda uma estrutura de lazer e cultura que formam a base do Natal Imperial que banha a cidade com uma impressionante quantidade e qualidade de projetos luminosos que celebram o Natal.



Até 8 de janeiro serão mais de 190 apresentações em 17 espaços e mais de 350 artistas envolvidos, incluindo bandas, orquestras, corais e companhias de balé e de teatro.

As principais ruas do Centro receberam iluminação e decoração especial de Natal, entre eles o tradicional Túnel de Luz na Rua 16 de Março e a árvore de 20 metros na Praça da Liberdade. Haverá também concursos da casa e vitrines mais enfeitadas e um ônibus de turismo panorâmico vai circular pelo Centro Histórico.



“Juntos, elaboramos uma programação cultural extensa e variada, sendo 90% de artistas petropolitanos. Temos shows na Praça da Liberdade e em outros pontos da cidade, como as regiões de Cascatinha, Nogueira, Pedro do Rio e Posse”, ressaltou a secretária de Cultura, Diana Iliescu.



Na Praça da Liberdade, 70 atrações, entre DJs, programação infantil, espetáculos de dança, shows com artistas locais e renomados da música brasileira, com ritmos variados como pagode, samba, blues, rock e música natalina.



No Palácio de Cristal, 55 atrações, entre apresentações natalinas, oficinas e programação infantil, corais, orquestras, shows com artistas locais, espetáculos de dança, sarau de poesia e o já consagrado Auto de Natal, além da icônica Casa do Papai Noel. O artesanato dos artistas petropolitanos também estará presente, com produtores da região.

A Casa de Petrópolis conta com uma programação clássica especial, com curadoria da Sociedade Artística Villa-Lobos (SAV), e apresentações de artistas consagrados, como o violonista Fábio Zanon, a pianista Ligia Moreno, Trio Aquarius, Quarteto Atlântico, Quarteto Clássico e Duo Off Barok.

A Praça Visconde de Mauá, também conhecida como Praça da Águia, será palco do Natal Cervejeiro, com mais de 27 shows nos mais diversos estilos musicais, como rock, blues, MPB, samba, pop, sertanejo, forró, folk e pop.