Banhistas estranham coloração das praias da Região Oceânica

O boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) mostra que em Niterói nove praias estão recomendadas para banho no sábado (11) e no domingo (12).

De acordo com o Inea, as praias em boas condições para um mergulho são Flechas, Icaraí (menos em frente às Ruas Otávio Carneiro e Mariz e Barros), Charitas (com exceção do trecho em frente ano nº 355 da Avenida Quintino Bocaiuva e do lado direito do Clube Naval de Charitas), Jurujuba (exceto na saída da Alameda Marechal Pessoa Leal com a Avenida Carlos Ermelindo Martins), Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara.

Apesar das condições favoráveis para as praias de Camboinhas e Piratininga, na Região Oceânica, banhistas estranham a coloração marrom do mar. O Inea ainda não explicou sobre a tonalidade.