Banhista é resgatado por bombeiros em Itacoatiara 

Bombeiros resgatam um banhista se afogando na praia de Itacoatiara, na tarde desta segunda-feira (18). O mar estava muito perigoso com ondas de até dois metros e meio, correntezas, além de rajadas de vento.

Para fazerem o salvamento os bombeiros realizaram perigosas manobras com o helicóptero, um Helibrás Esquilo modelo H125, pouco acima das ondas. Dois militares pularam da aeronave com um cesto e trouxeram a vítima até a areia. Na praia os banhistas aplaudiram a ação corajosa e precisa dos bombeiros.

As praias da Região Oceânica de Niterói estão com bandeira vermelha em toda a extensão, indicando mar perigoso. É a temporada das grandes ondas chegando com o outono, para alegria dos surfistas.

*Matéria em apuração.