Bandidos são presos após assaltar com arma de brinquedo

Criminosos que estavam cometendo uma série de assaltos na região de Manilha, em Itaboraí, foram presos em flagrante, na manhã desta terça-feira (31), em cerco coordenado por policiais militares. De acordo com os agentes, os bandidos estavam usando uma arma de brinquedo para abordar as vítimas.

De acordo com informações do 35º BPM (Itaboraí), agentes do batalhão receberam denúncia sobre roubos que estariam acontecendo naquela região. Os militares fizeram um cerco e conseguiram capturar os assaltantes na Avenida Milton Rodrigues. A Polícia não especificou a quantidade de bandidos que estavam cometendo os assaltos.

Ainda segundo os militares, foi apreendida uma réplica de arma de fogo, que estava sendo usada pelos bandidos para cometer os crimes. Além disso, foram apreendidas duas motos e um aparelho celular, ambos com registro de roubo. A ocorrência foi registrada pela 73ª DP (Neves), para onde os presos e o material apreendido foram levados.