Bandidos roubam motoristas em frente ao BPRv

Pelo menos dois motoristas viveram momentos de tensão na noite deste último domingo (27) em um local que deveria ser ainda mais seguro: em frente ao Batalhão da Polícia Rodoviária (BPRv), em Niterói. Segundo as vítimas, homens armados em um veículo Voyage prata fecharam carros e realizaram assaltos. Os criminosos são descritos por suas vítimas como jovens, por volta dos seus vinte anos, e pardos. Os casos foram registrados na delegacia do Fonseca, a 78º DP.

Em uma das ocorrências as vítimas estavam em um Chevrolet S10 preto quando foram fechados pelos criminosos. Os homens desceram do veículo usado para os crimes com pistolas e armas longas, de acordo com as vítimas. Celulares, carteiras e o próprio carro das vítimas foram levados. Depois dos momentos difíceis sob a mira das armas do bando, só restou a um senhor idoso de 64 anos, motorista, um agente administrativo, de 53 anos, e um adolescente, de 17 anos, registrarem o crime na delegacia do bairro.

Um autônomo, de 43 anos, teve até mesmo a sua aliança levada sob graves ameaças, além de um celular. A vítima também compareceu a unidade policial civil do Fonseca para o registro dos fatos. Procurado pela nossa equipe de reportagem o Batalhão da Polícia Rodoviária (BPRv) ainda não respondeu ao nosso contato.