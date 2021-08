Bandidos roubam fios de cobre e deixam emissora de rádio sem energia

Prejuízo pode chegar a R$ 30 mil.

Na madrugada de ontem, foram furtados cerca de 45 metros de cabos de cobre, com 120mm de espessura, utilizados na alimentação elétrica do parque transmissor da Radio Absoluta, localizado na Rua São João, no Parque Aurora, o que resultou no impedimento de funcionamento da emissora. No mesmo dia, uma equipe de manutenção foi contratada para realização dos reparos, mediante a instalação de novos cabos. E o que tornou a ocorrer?

O fato se repetiu na madrugada de hoje. Só que com maior gravidade. Cerca de 120 metros de cabos da mesma espessura foram subtraídos. Houve arrombamento do local. Apesar de contar com gerador, o furto dos cabos de energia impede que a eletricidade chegue até a sala dos transmissores. Com isso, a emissora está fora do ar, deixando de veicular sua programação, que conta com alguns horários locados, e, também, sem executar sua pasta comercial, tendo, com isso, prejuízos perante seus anunciantes.

A emissora ainda não calculou os prejuízos sofridos, mas já estima que eles possam ultrapassar o valor de 35 mil Reais, considerando o que foi furtado, a reposição dos materiais e, ainda, a publicidade que deixará de veicular. A emissora fica em Campos/RJ e se destacou no mercado pelas coberturas esportivas internacionais, dentre as quais a última Copa do Mundo, disputada em 2018 na Rússia.

A direção da emissora está trabalhando para que a programação volte ao ar o mais rapidamente possível, esperando que o serviço de inteligência da polícia consiga identificar os receptadores do cobre furtado e, com isso, possa chegar aos autores do crime.