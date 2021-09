Bandidos roubam carro na RJ-104 e acabam presos

Quatro criminosos tentaram instaurar o terror em motoristas que retornavam para a Região Metropolitana, após o feriadão de Independência, na noite desta terça-feira (7). Segundo informações da Polícia Militar, os assaltantes chegaram até mesmo a roubar um automóvel na localidade. Contudo, o bando acabou caindo nas mãos da PM, que impediu que o bando fizesse mais vítimas.

A ação foi coordenada por agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), que realizavam ação de patrulhamento pela região. Os agentes conseguiram interceptar o bando na Rodovia RJ-104, na altura de Marambaia, em São Gonçalo. O quarteto estava no automóvel, que foi roubado momentos antes na região. Segundo os militares, dois suspeito eram maiores de idade e outros dois adolescentes.

O automóvel foi recuperado, apreendido e será devolvido ao proprietário original. Ainda de acordo com os agentes do BPRv, um revólver, usado para abordar as vítimas, foi encontrado com o bando. A ocorrência foi registrada pela 73ª DP (Neves), central de flagrantes. Os dois maiores de idade irão responder por tráfico de drogas enquanto os adolescentes serão submetidos a medidas socioeducativas.

Patrulhamento

No feriado da Independência, o comando da Corporação mobilizou um efetivo de 2.500 policiais para atuar durante os quatro dias do feriadão, entre sábado e terça-feira. Nas estradas, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) empregou um reforço de 55% em seu efetivo para ampliar o policiamento na malha rodoviária estadual em seus seis mil quilômetros.