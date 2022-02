Bandidos roubam carro de policial e trocam tiros com a PM em Niterói

Uma perseguição policial teve tiroteio, acidente e um preso, na noite dessa segunda-feira (31), no bairro do Jacaré, Região Oceânica de Niterói. De acordo com a PM, os bandidos estavam usando um carro que havia sido roubado de uma policial civil.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), a vítima fez contato com a equipe do batalhão afirmando ter entrado em luta corporal com dois bandidos, que acabaram levando o carro dela. O automóvel era um Renault Captur, de cor vermelha. Os militares iniciaram buscas pela região.

Câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) foram acionadas para fazer o monitoramento da localização do carro. Outras equipes do batalhão foram acionadas para ajudar a montar o cerco. O carro foi localizado quando passava pela Estrada Frei Orlando.

Os policiais iniciaram a perseguição. Durante a fuga, o carro usado pelos criminosos acabou capotando. Quando os policiais se aproximaram, um dos ocupantes do automóvel disparou contra a equipe. Os agentes revidaram, iniciando a troca de tiros. O suspeito que estava atirando fugiu em direção a um matagal.

Após os tiros cessarem, o segundo envolvido foi localizado dentro do carro, preso nas ferragens. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, onde ele foi medicado e atendido. Após receber alta, o acusado foi preso em flagrante por roubo. A 76ª DP (Niterói) registrou o caso.