Bandidos roubam carreta carregada de frango em São Gonçalo

Uma carreta carregada com cortes de frango foi roubada, nessa quarta-feira (1º), na região do Rio do Ouro, em São Gonçalo. Por se tratar de um caminhão extenso, o volume da carga era tão grande que os criminosos usaram uma casa abandonada para tentar fazer o transbordo. No entanto, policiais militares conseguiram localizar o lugar e fizeram a recuperação. O motorista, que chegou a ser feito refém, não se feriu.

De acordo com informações do 7º BPM (São Gonçalo), a unidade policial recebeu, via 190, a denúncia sobre o caso. Chegando ao local onde estaria sendo feita a descarga, na Estrada das Piabas, os militares encontraram o motorista, que havia conseguido fugir dos criminosos. O trabalhador apontou aos policiais o ponto exato onde os bandidos estavam retirando os pacotes do caminhão e colocando no imóvel abandonado.

Ainda segundo os policiais, no local foi achado o caminhão, além de parte da carga. Os criminosos já haviam fugido do local. Não foi divulgado o calor total do carregamento, assim como qual parcela foi levada pelos criminosos. Após recuperar a carreta e boa parte dos cortes de frango, os agentes foram á 75ª DP (Rio do Ouro) que fez o registro de ocorrência. A distrital abriu investigação para apurar o caso.