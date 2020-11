Bandidos invadem loja e deixam granada dentro do estabelecimento na RJ-104

A manhã de hoje (6) teve início com um fato inusitado e assustador em São Gonçalo. Criminosos invadiram uma loja de construção às margens da RJ-104, altura do bairro de Tribobó, em São Gonçalo. Além de atirarem na direção do comércio, os envolvidos no ato deixaram uma granada no interior do loja. De acordo com informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), quando os agentes chegaram no local ainda puderam flagrar os criminosos em fuga na direção da comunidade Nova Grécia.

Para a retirada do artefato com segurança, uma equipe do Esquadrão Antibombas da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) foram acionados até o local. Os proprietários do comércio devem reabrir a loja somente amanhã. A Polícia Civil investiga agora o caso. Ninguém se feriu.