Bandidos fecham Av. do Contorno para roubar carga em Niterói

Criminosos fortemente armados chegaram a fechar uma das pistas da Avenida do Contorno (BR-101), no final da noite dessa quarta-feira (26), na altura do Barreto, Zona Norte de Niterói. Segundo a Polícia Militar, o objetivo da quadrilha era praticar roubos de carga na localidade. um caminhão chegou a ser levado e trabalhadores feitos reféns.

Informações da corporação dão conta de que populares avisaram a uma equipe, que estava em patrulhamento na Rua Dr. March, de que aproximadamente 10 bandidos estariam fechando a pista da rodovia. A viatura foi deslocada até o local e flagrou um caminhão sendo escoltado por bandidos para dentro da comunidade do Buraco do Boi, que fica naquela região.

Caminhão foi recuperado dentro de comunidade – Foto: Divulgação/PMERJ

Os militares tentaram intervir, mas foram atacados a tiros. Os policiais revidaram, iniciando o confronto. Ninguém ficou ferido. Após os tiros cessarem, os policiais seguiram com as buscas pela localidade, seguindo pela Rua Monsenhor Raeder. Já no interior da comunidade, os agentes localizaram o caminhão e três funcionários, que tinham sido feitos como reféns.

O batalhão informou que, no local, não havia mais nenhum dos bandidos. Além disso, todos os trabalhadores estavam sem ferimentos e a carga intacta. As testemunhas e os agentes foram à 78ª DP (Fonseca), que fez o registro da ocorrência. A distrital irá investigar o caso a fim de investigar os criminosos envolvidos na ação.