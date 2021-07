Bandidos fazem novo arrastão na Niterói-Manilha

Novo arrastão na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101) assustou motoristas, na tarde deste domingo (25), por volta de 14h45min. Segundo informações da PM, a ocorrência aconteceu na altura do km 316, na pista sentido Niterói, próximo ao São Gonçalo Shopping. Ainda de acordo com informações da polícia, bandidos que estavam em um Virtus Branco abordaram e roubaram um Fiat Argo branco que passava pelo local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada, mas ainda não há maiores informações.

Motoristas, assustados, precisaram fazer o retorno na contramão, a fim de tentar escapar da ação dos bandidos. Não há confirmação, até o momento, sobre a quantidade de criminosos e se eles conseguiram roubar outros veículos. Policiais militares orientam, no local, motoristas a evitarem o trecho.

Na última semana, a rodovia foi alvo de outras duas ações criminosas. Na madrugada desta quinta-feira (22), dois automóveis foram roubados na via Não há informações sobre identificação ou prisão dos autores. Segundo informações da PRF, o caso aconteceu por volta das 5h30min, na altura do km 312 da via, altura do Porto da Pedra. Ainda de acordo com a corporação, criminosos interceptaram os dois veículos, na pista sentido Rio de Janeiro.

Na manhã de terça-feira (20), bandidos fortemente armados fecharam a Rodovia RJ-106 para tentar fazer um arrastão. Houve tiroteio entre os criminosos e policiais, que terminou com a morte de um dos assaltantes e deixou um agente ferido. Houve intenso confronto, em plena rodovia, em um dos horários de maior movimento. Durante o tiroteio, um criminoso foi baleado. Ele foi socorrido, pelos policiais, ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, mas não resistiu e acabou morrendo.