Bandidos fazem ‘limpa’ em quiosques de Charitas durante a madrugada

Mais uma vez quiosques localizados na orla de Charitas, Zona Sul de Niterói, foram alvos de ações de criminosos. De acordo com relatos dos comerciantes, na madrugada desta segunda-feira (4), pelo menos cinco estabelecimentos tiveram itens furtados. O tema já havia sido abordado em A TRIBUNA na edição do dia 31 de março.

O Quiosque 15, que já tinha sido furtado na semana passada, novamente foi alvo. Desta vez o prejuízo foi ainda maior. Segundo a proprietária, Denize Soares, os bandidos invadiram o estabelecimento pelo telhado de sapê e viraram as câmeras de segurança para não serem flagrados. Ela, que registrou boletim de ocorrência sobre o furto da última semana, afirmou que retornará á 79ª DP, que investiga o caso.

“Mais uma vez trabalhei, fui para casa e fechei o quiosque por volta de 19h. Quando foi 5h30, recebi a notícia de que o quiosque tinha sido arrombado. O pessoal da canoagem encontrou o prejuízo e me avisou. Tenho câmera, alarme, só que eles mexeram, viraram. Até 4h filmou normal, mas depois estava toda embaçada. Vou retornar á delegacia para registrar”, disse.

Denize cogita modificar estrutura do estabelecimento – Fotos: Vítor d’Avila

Ainda segundo a proprietária, o valor dos itens furtados soma aproximadamente R$ 1 mil. “Vou ter que trocar o telhado. Não tem condições, o prejuízo foi grande, levaram bebida, cinco packs fechados de cerveja, sacos de batata frita, 12 latas de óleo, uma caixa de som. Fora o prejuízo que tive terá o da reforma. Foram cinco quiosques só nesta madrugada”, completou.

Outros casos

Não foi apenas o Quiosque 15 que foi alvo de invasões e furtos, na madrugada desta segunda. Pelo menos outros quatro quiosques também registraram casos. Um deles foi o Quiosque 8. De acordo com um funcionário, que se identificou apenas como Pedro, bandidos arrombaram uma porta sanfonada utilizando uma faca.

“Trabalho aqui há 17 anos. Eles arrombaram, botaram as coisas todas no chão, quebraram a porta de dentro. Levaram uma garrafa de cachaça e duas de vodka. Eles queriam dinheiro, mas não tinha. Nesses anos todos só uma vez fizeram algo assim, quando levaram um botijão de gás. Está todo mundo assustado”, afirmou.

Quiosque 8 teve porta arrombada com faca – Fotos: Vítor d’Avila

O estabelecimento ao lado, de número 9, também registrou prejuízos. Segundo Márcio Lelego, que administra o espaço junto com sua esposa, os criminosos tentaram invadir o quiosque, mas não conseguiram. Contudo, furtaram o cabeamento das câmeras de segurança. O prejuízo foi de aproximadamente R$ 800.

“Tentaram invadir e furtaram os fios das câmeras de segurança. Os fios são de cobre e eles levaram. Está tendo muito caso. Entraram, furtaram e destruíram o patrimônio do pessoal. O meu prejuízo ainda vou orçar, mas acredito que será de uns R$ 800”, relatou.

O que dizem as autoridades

Na semana passada, o tenente-coronel Marcelo Carmo, comandante do 12º BPM (Niterói), havia prometido reforçar o policiamento na região com duas moto-patrulhas para realizar a abordagens aos elementos em atitude suspeita no período da noite e madrugada. Perguntada sobre os casos mais recentes, a corporação não se pronunciou, até o fechamento deste texto.

De acordo com o delegado Rafael Barcia, titular da 79ª DP (Jurujuba), delegacia que cobre a região, a investigação apurou que os furtos são realizados por pessoas em situação de dependência química. Contudo, ele pontuou que, por conta de boa parte dos furtos ser de itens de menor valor, muitos proprietários de quiosques acabam não fazendo o boletim de ocorrência. Ele pediu que, aqueles que foram alvo das ações, registrem os casos junto à corporação.