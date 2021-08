Bandidos fazem arrastão na RJ-106 durante volta do final de semana

A noite desse domingo (22) terminou com momentos de terror para motoristas que passavam pela Rodovia RJ-106, na altura do Rio do Ouro, em São Gonçalo. Criminosos fortemente armados fizeram arrastão na via. Houve confronto entre os bandidos e a Polícia Militar. Uma vítima acabou sendo baleada. De acordo com relatos, havia criminosos usando fuzis para cometer os assaltos.

A ação aconteceu por volta das 21h30min. A troca de tiros iniciou antes mesmo de policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) chegarem ao local. Segundo informações da Polícia Militar, um PM que estava de folga e passava pelo local reagiu à abordagem dos assaltantes. Houve troca de tiros entre os agentes e os assaltantes. Assustadas, pessoas se abrigaram em um condomínio da região.

Ainda de acordo com a PM, um suspeito foi preso em flagrante e os demais conseguiram fugir. Um carro foi roubado na via e uma pessoa ferida foi socorrida ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), localizado no Fonseca, Zona Norte de Niterói. A polícia não revelou a identidade da vítima. O estado de saúde também não foi divulgado.

A ocorrência foi registrada pela 73ª DP (Neves), central de flagrantes da região. O acusado de tido foi encaminhado para a carceragem da distrital e, na sequência, será levado ao sistema prisional. A Polícia Civil abriu investigação para identificar e prender os demais envolvidos no arrastão. Até o momento, não há relatos sobre novas prisões.

Trânsito intenso

Na noite de domingo, a rodovia tinha trânsito intenso na chegada a São Gonçalo. Isto aconteceu devido ás altas temperaturas registradas no final de semana, fazendo com que moradores da Região Metropolitana se deslocassem às praias da Região dos Lagos. No momento do arrastão, ainda havia um grande fluxo de veículos fazendo o trajeto de “volta para casa”.