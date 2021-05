Bandidos fazem arrastão na BR 101

Dois carros foram roubados em mais um arrastão na BR 101. A ação aconteceu no final da tarde deste sábado (01), na altura do km 304, no bairro de Santa Luzia, São Gonçalo.

Segundo relato das vítimas, bandidos armados a bordo de um Fox branco fecharam a pista sentido Niterói da BR 101, obrigando os veículos a pararem. Em seguida, outro grupo de bandidos, que estavam escondidos num matagal às margens da rodovia, fizeram a abordagem dos dois carros que foram roubados.

Ainda de acordo com relatos das vítimas, alguns veículos que perceberam a ação dos bandidos realizaram manobra e retornaram na contramão para conseguir escapar da abordagem. A Polícia Rodoviária Federal chegou ao local momentos após a fuga dos bandidos. Não houve confronto durante a ação e ninguém ficou ferido. As vítimas foram encaminhadas para a 74ª DP (Alcântara), onde o caso foi registrado.