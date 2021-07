Bandidos fazem arrastão e roubam carros na Niterói-Manilha

Pela terceira vez, em menos de uma semana, mais um caso de arrastão acontece em rodovia, na cidade de São Gonçalo. Na madrugada desta quinta-feira (22), dois automóveis foram roubados no trecho Niterói-Manilha, da Rodovia BR-101. Até o momento, não há informações sobre identificação ou prisão dos autores.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso aconteceu por volta das 5h30min, na altura do km 312 da via, altura do Porto da Pedra. Ainda de acordo com a corporação, criminosos interceptaram os dois veículos, na pista sentido Rio de Janeiro.

A PRF informou que os bandidos, fortemente armados, conseguiram levar os automóveis, modelos Chevrolet Cobalt e Honda Civic. Em ação rápida, os criminosos fugiram com os veículos roubados, em ruas que dão acesso a bairros da região.

Não houve registro de disparos de arma de fogo ou feridos durante a ação. A ocorrência foi registrada na delegacia de Polícia Civil da região, a 73ª DP (Neves). A distrital irá investigar os roubos, a fim de identificar os responsáveis pelas ações.

Casos anteriores

Na manhã de terça-feira (20), bandidos fortemente armados fecharam a Rodovia RJ-106 para tentar fazer um arrastão. Houve tiroteio entre os criminosos e policiais, que terminou com a morte de um dos assaltantes e deixou um agente ferido.

Houve intenso confronto, em plena rodovia, em um dos horários de maior movimento. Durante o tiroteio, um criminoso foi baleado. Ele foi socorrido, pelos policiais, ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, mas não resistiu e acabou morrendo. Ele ainda não foi identificado. Um cabo da Polícia Militar, lotado no GAT do batalhão, que participou do confronto, acabou baleado no joelho esquerdo, mas teve apenas ferimentos leves.

Uma tentativa de arrastão assustou motoristas que passavam pela Rodovia BR-101 (Niterói-Manilha), na altura do bairro do Jardim Catarina, em São Gonçalo, na manhã de segunda-feira (19). Houve troca de tiros entre agentes da Polícia Rodoviária Federal e criminosos. Um dos acusados de tentar cometer os roubos acabou baleado.