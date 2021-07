Bandidos explodem posto de gasolina em São Gonçalo

Criminosos tentaram efetuar um roubo “explosivo”, na madrugada desta segunda-feira (12), no bairro do Mutuá, em São Gonçalo. Os assaltante tentaram, por meio da detonação de explosivos, arrombar o cofre de um posto de combustíveis, localizado na Rua Paula Matos. No entanto, os bandidos fugiram sem levar nada.

Segundo as primeiras informações da polícia, os bandidos chegaram a explodir uma parte do estabelecimento. Pelo menos três assaltantes instalaram os artefatos e chegaram a fazer um funcionário como refém. Eles chegaram a explodir parte das bombas, mas o cofre não abriu.

Bandidos tentaram explodir cofre, sem sucesso – Foto: Marcelo Feitosa

O forte som teria chamado a atenção de populares. Após não conseguirem levar nada, após a explosão, os criminosos desistiram do roubo e fugiram. No entanto, explosivos não detonados ainda foram deixados no local. Uma equipe do Esquadrão Antibombas foi acionada a fim de desarmar os artefatos.

Um quarto envolvido teria permanecido no carro para auxiliar na fuga, em um automóvel, que seria da marca Peugeot, de cor escura. Não houve registro de feridos durante a ocorrência. O caso foi registrado e será investigado pela 72ª DP (São Gonçalo).