Bandidos explodem banco em Niterói

Criminosos explodiram parte de uma agência do Banco Santander, na madrugada desta quinta-feira (9), no bairro da Ilha da Conceição, Região Central de Niterói. Segundo informações preliminares, o bando fugiu pelo mar antes que a polícia chegasse ao local.

De acordo com relatos de testemunhas, houve pelo menos três explosões, por volta das 3h. Os bandidos, cerca de oito armados com fuzis, teriam utilizado um caminhão baú e um automóvel para fechar o Largo do Sol, via onda está localizada a agência. A estimativa é que foram levados R$ 400 mil

Policiais militares do 12º BPM (Niterói) foram acionados ao local. O boletim de ocorrência foi registrado na 76ª DP (Niterói), que irá investigar o crime. Equipes de perícia da Polícia Civil estiveram na agência. Em nota, o Santander limitou-se a dizer que “confirma o furto e que está colaborando com as investigações policiais.”