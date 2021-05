Bandidos de fuzil fazem novo arrastão na Niterói-Manilha

Novo arrastão aconteceu na Rodovia BR-101 (Niterói – Manilha), altura de Santa Luzia, em São Gonçalo. O caso mais recente foi no começo da tarde desta terça-feira (11), na altura do km 304. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de 15 bandidos participaram da ação. Os roubos acontecem mesmo após a PRF anunciar patrulhamento dobrado na via.

Ainda segundo a corporação, os bandidos, que estavam armados com fuzis e pistolas, roubaram diversos veículos. A PRF afirma ter encaminhado três vítimas à 73ª DP (Neves), para fazer o registro da ocorrência. De acordo com a distrital, pelo menos um desses boletins de ocorrência já está em processo de elaboração.

Em atualização.