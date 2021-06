Bandidos atiram contra caminhoneiro durante tentativa de roubo de carga

Uma tentativa de roubo de carga por pouco não terminou em tragédia, na manhã desta quarta-feira (2), na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), no bairro do Boa Vista, em São Gonçalo. Criminosos, na tentativa de fugir da abordagem policial, atiraram contra o lado do motorista do caminhão. Por sorte, o trabalhador não foi atingido.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) que estava em baseamento na estrada foi informada por populares, por volta de 6h30min, de que um roubo de carga estaria acontecendo na região. A equipe policial se dirigiu até o km 313 da rodovia, onde estaria acontecendo o fato, e encontrou os criminosos armados abordando o caminhão.

Para tentar despistar os agentes, os bandidos atiraram contra a equipe e também fizeram disparos na porta do caminhão, onde o motorista estava. Os policiais revidaram,a tiraram contra os ladrões, iniciando a troca de tiros. Por sorte, ninguém se feriu, inclusive o trabalhador que, mesmo após ter sido alvo dos tiros, conseguiu escapar ileso.

De acordo com os policiais, os bandidos fugiram, em um carro modelo Renault Duster, em direção á Comunidade do Abacatão, que fica na localidade. Os agentes não conseguiram identificar qual era a placa do veículo. A carga de pneus, que o caminhão levava, não foi roubada. Não foi divulgado qual era o valor da carga. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).