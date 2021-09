Bandidos atacam PMs que retiravam barricadas no Jardim Catarina

Pela segunda vez em três dias, policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) realizaram ação para retirada de barricadas no bairro do Jardim Catarina, em São Gonçalo. Se na terça-feira (28) não houve registro de tiroteios, na manhã desta quinta-feira (30), bandidos atacaram os agentes a tiros. Houve confronto e pelo menos um suspeito acabou baleado.

Segundo as primeiras informações, os agentes estavam realizando a retirada de obstruções em uma das vias do Jardim Catarina quando foram alvos do ataque. Os militares revidaram, iniciando o confronto. É importante ressaltar que o Jardim Catarina é considerado pelas forças de segurança um dos “quartéis-generais” da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Durante a troca de tiros, pelo menos um suspeito foi atingido. O Corpo de Bombeiros foi acionado pelos policiais e o homem foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê. Além disso, relatos iniciais apontam que outros dois suspeitos de integrar a facção criminosa foram presos em flagrante durante a ação.

Também de acordo com a corporação, pelo menos duas armas foram apreendidas durante o confronto. Ainda não foram confirmados os calibres ou se as numerações estão raspadas. Os armamentos teriam sido utilizados durante o ataque aos agentes. A ocorrência será registrada pela 73ª DP (Neves), central de flagrantes da região. Equipes policiais continuam patrulhando a região.