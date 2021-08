Bandidos atacam PMs a tiros na Niterói-Manilha

Após constantes de casos de crimes na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), a Polícia Militar intensificou patrulhamento no trecho de São Gonçalo da via. No entanto, os criminosos, sufocados pela presença dos agentes, tentam atacar aqueles que estão ali para garantir a segurança dos motoristas. O caso mais recente aconteceu na madrugada desta terça-feira (4).

Se acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) que cumpria baseamento na BR-101, altura da saída 306, no Jardim Catarina, São Gonçalo foi atacada a tiros por criminosos armados e houve revide.

Após cessar os disparos, foi constatado perfurações na viatura, na porta do motorista. Não há registro de feridos até o momento. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara).

Em ataque semelhante, dois policiais militares do 24º BPM (Queimados) foram executados no final da noite de 17 de junho na Estrada da Posse, em Nova Iguaçu. Eles estavam de serviço, em um ponto de baseamento, dando apoio ao 20º BPM (Nova Iguaçu), quando foram atacados.

Segundo informações, os agentes estavam atuando próximo à Rodovia Presidente Dutra, quando aconteceu o ataque. Criminosos se aproximaram atirando, sem dar chance de defesa aos agentes. As armas dos policiais teriam sido roubadas após o ataque.