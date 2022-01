Bandidos armados estariam vendendo drogas em importante via de Santa Rosa

Traficantes da Comunidade do Abacaxi, localizada no Cubango, Zona Norte de Niterói, estariam, durante a noite, levando a “boca de fumo” para uma das principais vias da região. A informação foi encaminhada ao Disque Denúncia e publicada pelo serviço, ontem, em suas redes sociais.

De acordo com o Disque Denúncia, todos os dias, a partir das 22h, na Rua Noronha Torrezão, bairro de Santa Rosa, Niterói, traficantes da localidade instalam, no local, ponto de consumo e venda de drogas. Ainda segundo a denúncia, os criminosos permanecem no local armados com pistolas.

A reportagem de A TRIBUNA procurou a Polícia Militar. Em nota, a corporação informou que “a denúncia foi encaminhada ao comando do 12º BPM (Niterói), que já determinou que o patrulhamento seja intensificado na região, iniciando um baseamento no local a partir de ontem (11)”.

Além disso, a corporação frisou que o batalhão ” emprega seu efetivo no patrulhamento diuturnamente em viaturas, motocicletas e a pé, distribuídos estrategicamente de acordo com a análise da mancha criminal da área de atuação da unidade. O planejamento operacional do batalhão é feito com o intuito de prevenir e combater ações criminosas”.

A PM ressaltou a necessidade de a população comunicar fatos do tipo, por meio do serviço 190. Os registros em delegacias também são essenciais, pois colaboram com a revisão do policiamento na área onde a mancha criminal é mais acentuada. A reportagem também entrou em contato com a 77ª DP (Icaraí), que informou ainda não ter recebido essa informação do Disque Denúncia, mas que irá averiguar.