Bandido tenta furtar restaurante, mas polícia leva a conta

Um homem foi preso em flagrante, na madrugada desta terça-feira (21), após furtar objetos de um restaurante em Santa Rosa, Zona Sul de Niterói. Segundo a Polícia Militar, até mesmo um saco de moedas foi levado pelo acusado. Um suspeito de ter auxiliado na ação chegou a ser detido, mas acabou liberado após ser ouvido.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), por volta de 3h, a unidade recebeu denúncia, via 190, para verificar denúncia de que dois homens estariam furtando um restaurante na Rua Nóbrega, altura do número 186. Os agentes foram ao local e conseguiram deter, na rua, um suspeito. Ele foi revistado e conduzido à delegacia.

Como o homem não tinha nenhum material que o associasse à denúncia, ele acabou liberado. Minutos depois, a equipe da PM, em patrulhamento pela localidade, foi avisada por um segurança de que o segundo suspeito tinha saído do restaurante e fugido em direção à Rua Mariz e Barros. Os agentes seguiram em buscas e conseguiram deter o acusado.

O homem foi identificado e, durante revista, foram encontrados materiais levados do restaurante. De acordo com os PMs, o suspeito estava com um laptop, uma central de CFTV, um smartphone, além de um saco de moedas, que ainda serão contabilizadas. Os PMs também encontraram um pé de cabra, possivelmente usado para ajudar na invasão do estabelecimento.

Em relato informal feito aos policiais militares, o suspeito admitiu ter entrado no restaurante pela janela do imóvel além de ter furtado os objetos encontrados. O homem foi preso em flagrante por furto e o material encontrado com ele apreendido. A ocorrência foi registrada pela 76ª DP (Niterói), central de flagrantes da região.