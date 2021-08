Bandido rouba ônibus perto de batalhão da PM e acaba preso

A ousadia de criminosos é cada vez maior e episódios pitorescos em ações criminosas são cada vez mais comuns. Na manhã desta quinta-feira (19), um homem assaltou um ônibus que vinha da cidade do Rio de Janeiro, com destino a Niterói. No entanto, o bandido escolheu fazer a abordagem ao motorista e passageiros quase em frente ao 12º Batalhão de Polícia Militar. O assaltante acabou preso em flagrante por roubo.

Segundo informações do batalhão, o crime aconteceu na esquina das Ruas São Lourenço e Avenida Jansen de Melo. A polícia não divulgou a empresa responsável coletivo e a linha que ele estava operando. Uma equipe que seguia para fazer patrulhamento no Fonseca, e estava saindo do 12º BPM, recebeu informação do crime e se deslocou ao endereço apontado, além de solicitar reforço.

Em ação rápida, os agentes frustraram a fuga do assaltante, que foi identificado e tem 34 anos. Com o criminoso, foram recuperados 11 aparelhos celulares, roubados de vítima, além de R$ 200, possivelmente tirados do caixa do coletivo. Além disso, os policiais confirmaram que a arma usada pelo acusado, um revólver, na verdade é de brinquedo.

O bandido recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à 76ª DP (Niterói), que fez o registro da ocorrência. Sete testemunhas do crime também compareceram á distrital para fazer o registro do caso. O assaltante foi levado á carceragem e, em seguida, será encaminhado ao sistema prisional. Não houve registro de feridos na ação.