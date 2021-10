Bandido morre após PMs do Bope reagirem a assalto a ônibus

Dois criminosos foram baleados, na manhã desta sexta-feira (15), durante tentativa de assalto a um ônibus da Auto Viação 1001, que fazia o trajeto Araruama – Rio de Janeiro. A abordagem aconteceu na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), momentos após o coletivo partir da cidade com destino à capital.

Segundo informações da Polícia Militar, a dupla anunciou o assalto na altura do bairro XV de Novembro, pouco após as 4h, ainda em Araruama. Contudo, entre os ocupantes estavam três policiais lotados no Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que seguiam para o serviço.

Houve tiroteio e os dois assaltantes foram atingidos. Um deles, mesmo ferido, conseguiu fugir. O outro, ainda não identificado, morreu local. O local foi isolado e a perícia da Polícia Civil acionada. O caso foi registrado na 118ª DP (Araruama). Não houve registro de passageiros ou policiais feridos durante a ocorrência.