Bandido morre após confronto com a PM no Fonseca

Na tarde deste sábado (28), um bandido acabou morrendo após intensa troca de tiros com policiais do 12º BPM, no comunidade Vila Ipiranga, Fonseca.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe da corporação realizava patrulhamento na localidade quando deparou-se com diversos bandidos armados no interior da comunidade. Ainda segundo relato da PM, os bandidos dispararam contra a viatura em que se encontrava a equipe, que reagiu dando início a um intenso confronto.

Após cessar os disparos, foi realizado um cerco tático na tentativa de localizar os bandidos. Segundo a polícia, houve nova troca de tiros durante a operação. Após o fim do confronto, os policiais localizaram um homem caído, próximo ao local do conflito. Foi constatado que o homem havia sido baleado e já se encontrava sem vida. Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, um rádio transmissor e material entorpecente.

A polícia militar informa que acionou a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) para realização de perícia. O caso será registrado como auto de resistência e será investigado pela própria DHNSG.