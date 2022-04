Bandido assalta com arma de brinquedo e é preso de verdade

Um homem foi preso em flagrante, no final da noite desse domingo (17), acusado de invadir uma casa e roubar celulares no bairro de Nova Cidade, em São Gonçalo. A ação foi coordenada pela Polícia Militar. De acordo com os agentes, para roubar, o acusado usava uma pistola falsa.

De acordo com informações do 7º BPM (São Gonçalo), o batalhão recebeu denúncia via 190 de que um homem armado teria invadido uma casa na Rua Valter da Costa dias. Imediatamente, uma viatura foi enviada ao local para fazer a apuração da denúncia.

Chegando ao imóvel, os policiais conseguiram deter o acusado. Pelo menos duas vítimas foram identificadas pelos agentes. Após ser imobilizado, o suspeito foi revistado. Os PMs encontraram, com ele, três celulares, roubados das vítimas, além de uma réplica de pistola, que teria sido usada para cometer os crimes.

As vítimas, um homem de 39 anos e uma mulher de 53, foram levadas à 73ª DP (Neves) para prestar depoimento. O suspeito também foi conduzido á delegacia, onde recebeu voz de prisão por crime de roubo. A arma falsa e os celulares roubados foram apreendidos. A delegacia registrou boletim de ocorrência sobre o caso.