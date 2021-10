Bandido armado é preso perto de posto da PM em Niterói

Um criminoso que ficava circulando armado, próximo a um posto da Polícia Militar, foi preso em flagrante, na manhã desta quarta-feira (27). A ação aconteceu na Comunidade do Cavalão, no bairro de Icaraí, Zona Sul de Niterói. A prisão foi feita perto do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) da região.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), a unidade recebeu denúncia de que criminosos armados, nos últimos dias, vinham circulando no entorno do DPO. Nesta manhã, equipes foram enviadas ao local para apurar a informação. Um dos suspeitos foi flagrado pelos agentes na Praça do Zé Areia.

Ainda segundo a PM, o homem tentou fugir quando viu os policiais, mas foi alcançado metros à frente. Ele foi abordado e revistado. Com o suspeito, os policiais afirmam terem encontrado uma pistola Bersa calibre 9mm carregada. Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e o caso encaminhado à 76ª DP (Niterói), central de flagrantes da região.