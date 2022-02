Bandeira Azul: Prefeitura de Saquarema realiza visita técnica na praia de Itaúna

Técnicos da Prefeitura Municipal de Saquarema realizaram uma visita à Praia de Itaúna, na última sexta-feira (11), para discutir o rumo das atividades voltadas ao cumprimento dos critérios do Programa Bandeira Azul.

Representantes das Secretarias Municipais de Esporte, Lazer e Turismo, de Obras Públicas, Urbanismo, Infraestrutura, Segurança e Ordem Pública, Agricultura, Abastecimento e Pesca, Meio Ambiente e a Procuradoria Geral do Município, puderam constatar as necessidades quanto a estrutura, manutenção, acesso aos quiosques, a demarcação e isolamento da restinga, entre outras exigências indispensáveis para a obtenção do certificado internacional.

Ao todo são 34 critérios que o programa tem como exigência para a conquista e manutenção anual do selo. Acessibilidade, infraestrutura adequada, conscientização ambiental, qualidade da água são alguns dos princípios impostos pela certificação ecológica “Estamos correndo contra o tempo, para atingir a nossa meta, que é credenciar a nossa praia de Itaúna ao júri nacional e internacional do Programa Bandeira Azul. A colaboração das equipes da Prefeitura Municipal e da sociedade civil estão sendo essenciais durante todo esse processo. A partir de agora, estamos montando um cronograma de ações em prol da sustentabilidade em nossa cidade para difundirmos a conscientização ambiental”, explica o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro.

Outra medida importante discutida no encontro, foi a gestão da orla da praia “É importante que tenhamos um código de conduta para organizar com maior eficiência os vendedores, pescadores, as pessoas que praticam atividade física na praia, além de veículos que transitam no local”, pontuou o Secretário.

Saquarema vai atuar de maneira efetiva no cumprimento dos critérios em busca da certificação “Nossas esquipes estão muito motivadas e empenhadas em conquistarmos a Bandeira Azul para a cidade. A Prefeita Manoela nos tem dado total apoio em nossas demandas, o que facilita o trabalho das equipes técnicas. Tenho certeza, que em breve, traremos mais esta conquista para o nosso município. Logo menos, teremos a Praia de Itaúna, como referência mundial em sustentabilidade e consciência ambiental, através do Bandeira Azul”, finaliza o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro.