Bandeira Azul é hasteada pela quinta vez em praia de Cabo Frio

A Bandeira Azul, símbolo internacional dedicada ao reconhecimento da gestão sustentável de praias, marinas e embarcações de turismo, foi hasteada pelo quinto ano seguido na Praia do Peró, em Cabo Frio. A cerimônia contou com a presença do prefeito José Bonifácio, dos secretários municipais e vereadores.

“É muito importante que a gente continue neste empenho para hastear a Bandeira Azul, mas essa conquista é fruto do trabalho iniciado pelos Amigos do Peró, que sempre lutaram por este momento. Estamos mais uma vez consolidando este compromisso para que a gente continue com a bandeira hasteada aqui, na Praia do Peró, e que possamos estender para outros locais. Dependemos sempre também da conscientização da sociedade para que este selo continue sendo aprovado”, afirmou o prefeito José Bonifácio, que garantiu que o selo é fruto de uma conquista não só do poder público, mas da sociedade civil organizada.

Para ganhar o cobiçado certificado internacional, Cabo Frio precisou cumprir 34 critérios específicos de qualidade da água, segurança, gestão, educação ambiental e serviços de turismo sustentável. Dessa forma, para que a bandeira permaneça hasteada, anualmente, os critérios precisam ser comprovados.

A bandeira ficará até o fim de 2023 exposta na orla (Fotos: Divulgação)

A premiação internacional é dedicada ao reconhecimento da gestão sustentável de praias, marinas e embarcações de turismo, e ficará exposta na praia até o final do ano de 2023.

Rótulo ecológico altamente respeitado e reconhecido, trabalhando para reunir os setores de turismo e meio ambiente de maneira local, regional e internacional, a Bandeira Azul vem, ao longo do anos, sendo algo cobiçado pelas praias de todo Brasil.

O certificado foi criado pela Foundation for Environmental Education (FEE), que é uma instituição internacional com diversos integrantes representando seus respectivos países.